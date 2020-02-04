Самусева (Уголькова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусева (Уголькова) Валентина Александровна

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Место рождения

Пешковка

Дата рождения

19.05.1938

Дата смерти

04.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1938

Отец: Уголько Александр Ионович

Мать: Уголько Нина Евсеевна

Пешковка
Рождение ребёнка
12.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самусев Николай Дмитриевич

г. Джетыгара
Рождение ребёнка
30.08.1975

Сын: Самусев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Самусев Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самусев Николай Дмитриевич

Смерть
04.02.2020
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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