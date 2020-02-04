Самусева (Уголькова) Валентина Александровна
Место рожденияПешковка
Дата рождения19.05.1938
Дата смерти04.02.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1938
Отец: Уголько Александр Ионович
Мать: Уголько Нина Евсеевна
Пешковка
Рождение ребёнка
12.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самусев Николай Дмитриевич
г. Джетыгара
Рождение ребёнка
30.08.1975
Сын: Самусев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Самусев Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.2020
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)