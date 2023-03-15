Верещагина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1938
Сын: Верещагин Валентин
Отец ребёнка: Верещагин Павел
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Верещагин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верещагин Павел
Смерть
Неизвестно