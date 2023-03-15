Верещагина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1938

Сын: Верещагин Валентин

Отец ребёнка: Верещагин Павел

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Верещагин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верещагин Павел

Смерть
Неизвестно
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