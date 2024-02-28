Косма Иванов
Место рожденияд.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиМежду 1856 и 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Иван Михеев
Мать: Марья Ефремова
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Сын: Алексей Космин
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Космина
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Смерть
Между 1856 и 1860
Бракосочетание
После 1860
Жена: Татьяна Семенова