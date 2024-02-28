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Косма Иванов

Место рождения

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Между 1856 и 1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

1823 г.р.

Дети

Между 1846 и 1847 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Иван Михеев

Мать: Марья Ефремова

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Алексей Космин

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Космина

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Смерть
Между 1856 и 1860
Бракосочетание
После 1860

Жена: Татьяна Семенова

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