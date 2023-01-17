Красильников Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения07.02.1910
Дата смерти15.05.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Крещение
10.02.1910
Смоленский собор. Восприемники: Козьмодемьянский крестьянин Иван Алексеев Яшин и Козьмодемьянского умершего мещанина Михаила Максимова Платонова дочь девица Серафима Михайлова.
Образование
С 1919 по 1921
Козьмодемьянская городская школа
Работа или профессия
С 1922 по 1933
Печник-мастер жилищного управления Козьмодемьянского горкоммунхоза.
Рождение ребёнка
31.01.1933
Сын: Красильников Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Красильникова Серафима Васильевна
Военная служба
С 1933 по 1936
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.02.1937
Сын: Красильников Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Красильникова Серафима Васильевна
Ранение
?.03.1945
Гдыня
Ранение правой руки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1972