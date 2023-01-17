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Красильников Константин Константинович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.02.1910

Дата смерти

15.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910

Отец: Красильников Константин Яковлевич

Мать: Красильникова Мария Константиновна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Уволенный в запас армии ефрейтор из мещан города Козьмодемьянска Константин Яковлев Красильников и законная жена его Мария Константинова, оба православного вероисповедания".
Крещение
10.02.1910
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смоленский собор. Восприемники: Козьмодемьянский крестьянин Иван Алексеев Яшин и Козьмодемьянского умершего мещанина Михаила Максимова Платонова дочь девица Серафима Михайлова.
Образование
С 1919 по 1921
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Козьмодемьянская городская школа
Работа или профессия
С 1922 по 1933
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Печник-мастер жилищного управления Козьмодемьянского горкоммунхоза.
Рождение ребёнка
31.01.1933

Сын: Красильников Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Красильникова Серафима Васильевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Военная служба
С 1933 по 1936
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.02.1937

Сын: Красильников Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Красильникова Серафима Васильевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Ранение
?.03.1945
Гдыня
Ранение правой руки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Серафима Васильевна

Смерть
15.05.1972
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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