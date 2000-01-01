Студеникин Евгений Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студеникин Евгений Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1953

Отец: Студеникин Митрофан Андреевич

Мать: Студеникина Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
08.08.1979

Сын: Студеникин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Студеникина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
27.02.1982

Дочь: Серскова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Студеникина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1986

Сын: Студеникин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Студеникина Татьяна Павловна

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