Студеникин Евгений Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1953
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1953
Рождение ребёнка
08.08.1979
Сын: Студеникин Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Студеникина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
27.02.1982
Дочь: Серскова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Студеникина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1986
Сын: Студеникин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Студеникина Татьяна Павловна