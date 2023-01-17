Шатова (Писарева) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Писарева) Ольга Борисовна

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Место рождения

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.02.2004

Дочь: Шатова Екатерина Станиславовна

Отец ребёнка: Шатов Станислав Викторович

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.2009

Сын: Шатов Богдан Станиславович

Отец ребёнка: Шатов Станислав Викторович

Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Станислав Викторович

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