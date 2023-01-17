Шатова (Писарева) Ольга Борисовна
Место рождения
Дата рождения06.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.2004
Дочь: Шатова Екатерина Станиславовна
Отец ребёнка: Шатов Станислав Викторович
Рождение ребёнка
20.10.2009
Сын: Шатов Богдан Станиславович
Отец ребёнка: Шатов Станислав Викторович
Бракосочетание
Неизвестно