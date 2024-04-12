Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Феоктист Семенович
Рождение ребёнка
1796
Сын: (рекрут С 1831) Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Феоктист Семенович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Родион Феоктистович
Отец ребёнка: Феоктист Семенович
Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно