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Ирина Ивановна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Лаврентий Феоктистович

Отец ребёнка: Феоктист Семенович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: (рекрут С 1831) Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Феоктист Семенович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Родион Феоктистович

Отец ребёнка: Феоктист Семенович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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