Рахимова (Давлетгареева) Махмуда Гилимзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Давлетгареева) Махмуда Гилимзяновна

Место рождения

д.Расмакаево, Кушнаренковский район, БАССР

Дата рождения

26.03.1927

Дата смерти

02.12.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1927

Отец: Давлетгареев Гилимзян

Мать: Давлетгареева Аклима Зиннатулловна

д.Расмакаево, Кушнаренковский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Навруз (Наврузбяк) Ибрагимович

д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Бракосочетание
02.06.1953

Муж: Рахимов Навруз (Наврузбяк) Ибрагимович

Айтугановский с / совет
Рождение ребёнка
14.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Навруз (Наврузбяк) Ибрагимович

д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
06.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Навруз (Наврузбяк) Ибрагимович

д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Навруз (Наврузбяк) Ибрагимович

д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Навруз (Наврузбяк) Ибрагимович

д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Смерть
02.12.2013
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, РБ, РФ
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