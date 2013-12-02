Рахимова (Давлетгареева) Махмуда Гилимзяновна
Место рожденияд.Расмакаево, Кушнаренковский район, БАССР
Дата рождения26.03.1927
Дата смерти02.12.2013
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1927
д.Расмакаево, Кушнаренковский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.02.1952
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Бракосочетание
02.06.1953
Айтугановский с / совет
Рождение ребёнка
14.10.1954
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
06.10.1958
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1959
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1962
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, БАССР
Смерть
02.12.2013
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Нижне-Ибраево, Стерлибашевского района, РБ, РФ