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Ермолаев Иван Иванович

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Место рождения

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Между 14.02.1942 и ?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ермолаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ермолаева Анастасия Алексеевна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Семёнова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ермолаева Прасковья Ивановна

Новая Слобода, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Анастасия Алексеевна

Смерть
Между 14.02.1942 и ?.06.1942
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