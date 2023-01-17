Ермолаев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиМежду 14.02.1942 и ?.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ермолаев Николай Иванович
Мать ребёнка: Ермолаева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Семёнова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ермолаева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 14.02.1942 и ?.06.1942