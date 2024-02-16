Пихтовникова Елизавета Федеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихтовникова Елизавета Федеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пихтовников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пихтовников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пихтовников Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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