Пихтовникова Елизавета Федеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пихтовников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пихтовников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Пихтовников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно