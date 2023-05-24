Ульянов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Багдан Дмитриевич
Мать ребёнка: Фадеева Алена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Юлия Дмитреевна
Мать ребёнка: Фадеева Алена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Алена Петровна