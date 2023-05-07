Суманеев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1910
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1910
Отец: Иван Прокопьевич
Мать: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
28.02.1934
Дочь: Шаранова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Суманеева Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Суманеев Семен Михайлович
Мать ребёнка: Суманеева Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
27.06.1940
Дочь: Викулина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Суманеева Антонина Семеновна
Смерть
?.11.1943