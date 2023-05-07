Суманеев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суманеев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1910

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1910

Отец: Иван Прокопьевич

Мать: Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
28.02.1934

Дочь: Шаранова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Суманеева Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Суманеев Семен Михайлович

Мать ребёнка: Суманеева Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
27.06.1940

Дочь: Викулина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Суманеева Антонина Семеновна

Смерть
?.11.1943
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