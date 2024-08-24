Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: (Токаревва) Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Николаевич

Мать ребёнка: (Токаревва) Ирина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Токаревва) Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: (Токаревва) Ирина Леонидовна

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