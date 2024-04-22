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Пузанков Николай Степанович

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Место рождения

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

27.07.1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908

Отец: Пузанков Степан Васильевич

Мать: Пузанкова Мария Александровна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
1930
Кытлым, Карпинск, Свердловская область
Николай Степанович начал работу учителем физики в Кытлымской средней школе в 1930 году, руководил школой с середины 30-х годов. В 1941 году ушёл на фронт и в 1942 году погиб на полях сражений
Призыв на военную службу
29.08.1941
Туринск, Туринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанкова Галина Трофимовна

Смерть
1942
Пропал без вести ( Память народа )
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