Долгих Валентин Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Валентин Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгих Семен Васильевич

Мать: Долгих Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Геннадий Валентинович

Мать ребёнка: Долгих Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгих Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Долгих Ольга Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгих Ольга Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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