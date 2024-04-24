Долгих Валентин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгих Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгих Геннадий Валентинович
Мать ребёнка: Долгих Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгих Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Долгих Ольга Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгих Ольга Гавриловна
Смерть
Неизвестно