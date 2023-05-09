Шестакова Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Полина Михайловна
Отец ребёнка: Шестаков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Шестаков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
23.06.1904
Отец ребёнка: Шестаков Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно