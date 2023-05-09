Шестакова Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Полина Михайловна

Отец ребёнка: Шестаков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
23.06.1904

Сын: Шестаков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно

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