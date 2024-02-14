Аминя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминя

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахсянов Ахмет

Рождение ребёнка
1912

Сын: Аксянов Идрис

Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет

Смерть
После 1925

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