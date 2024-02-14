Аминя
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахсянов Ахмет
Рождение ребёнка
1912
Сын: Аксянов Идрис
Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет
Смерть
После 1925