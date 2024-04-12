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Пелагея Герасимовна

Место рождения

Кульнево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.10.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1830

Отец: Герасим Константинович

Мать: Марья Сергеевна

Кульнево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.05.1850

Муж: Матвей Константинович

Троицкое, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1852

Сын: Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Константинович

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1856

Дочь: Соколова Устинья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Константинович

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1860

Сын: Стефан Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Константинович

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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