Пелагея Герасимовна
Место рождения
Дата рождения07.10.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1830
Отец: Герасим Константинович
Мать: Марья Сергеевна
Бракосочетание
24.05.1850
Троицкое, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1852
Сын: Павел Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Константинович
Рождение ребёнка
22.09.1856
Дочь: Соколова Устинья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Константинович
Рождение ребёнка
26.12.1860
Сын: Стефан Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Константинович
Смерть
Неизвестно