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Шпакович (Солодова) Надежда Васильевна
Шпакович (Солодова) Надежда Васильевна
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
1988
Пол
Женский
Отец
Солодов Василий Петрович
1963 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец:
Солодов Василий Петрович
Мать: не указана
Минск
, Минск
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