Шпакович (Солодова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпакович (Солодова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Солодов Василий Петрович

Мать: не указана

Минск, Минск
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