(Танющева) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Танющева) Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Танющев Федот Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Танющев Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Танющев Федот Андреевич

Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Танющев Михаил Федотович

Отец ребёнка: Танющев Федот Андреевич

Смерть
Неизвестно
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