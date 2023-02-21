(Танющева) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Танющев Федот Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Танющев Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Танющев Федот Андреевич
Рождение ребёнка
02.11.1913
Отец ребёнка: Танющев Федот Андреевич
Смерть
Неизвестно