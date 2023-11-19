Кулькин Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулькин Андрей Андреевич

Место рождения

Овощи, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Овощи, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулькин Васлий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулькина Галина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кулькин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1930

Дочь: Головинова (Кулькина) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Гладких Просковья Самуиловна

Овощи, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

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