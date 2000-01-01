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Тер-Саакова Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1985

Отец: Соловьёв Анатолий Иванович

Мать: Соловьёва Лидия Николаевна

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