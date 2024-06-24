Абызов Исаия Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Абызов Исаия Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абызова) Ирина Исаиевна

Мать ребёнка: Абызова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мухина (Абызова) Параскева

Мать ребёнка: Абызова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Абызов Иларион

Мать ребёнка: Абызова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1864

Сын: Абызов Артемий

Мать ребёнка: Абызова Параскева Ивановна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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