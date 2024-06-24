Абызов Исаия Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абызова) Ирина Исаиевна
Мать ребёнка: Абызова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мухина (Абызова) Параскева
Мать ребёнка: Абызова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Абызов Иларион
Мать ребёнка: Абызова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1864
Сын: Абызов Артемий
Мать ребёнка: Абызова Параскева Ивановна
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно