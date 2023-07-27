Sedding Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sedding Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sedding Ans

Место жительства
Неизвестно
Снепеле, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
Рождение ребёнка
07.09.1856

Сын: Sedding Adolph Ans

Отец ребёнка: Sedding Ans

Рождение ребёнка
?.11.1858 ст.

Сын: Sedding August Wilhelm Ans

Отец ребёнка: Sedding Ans

Кулдига, Kuldīgas novads
Рождение ребёнка
02.04.1861

Сын: Sedding Hermann Ans

Отец ребёнка: Sedding Ans

Кулдига, Kuldīgas novads
Рождение ребёнка
12.07.1863 ст.

Сын: Sedding Jehkab Ans

Отец ребёнка: Sedding Ans

Кулдига, Kuldīgas novads
Рождение ребёнка
30.11.1870 ст.

Дочь: Maria (Мария) Ans (Ивановна)

Отец ребёнка: Sedding Ans

Снепеле, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.

Дочь: ((Sedding)) Minna Gottlieb

Отец ребёнка: Sedding Ans

Кулдига, Kuldīgas novads
Смерть
Неизвестно

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