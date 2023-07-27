Sedding Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sedding Ans
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1856
Сын: Sedding Adolph Ans
Отец ребёнка: Sedding Ans
Рождение ребёнка
?.11.1858 ст.
Сын: Sedding August Wilhelm Ans
Отец ребёнка: Sedding Ans
Рождение ребёнка
02.04.1861
Сын: Sedding Hermann Ans
Отец ребёнка: Sedding Ans
Рождение ребёнка
12.07.1863 ст.
Сын: Sedding Jehkab Ans
Отец ребёнка: Sedding Ans
Рождение ребёнка
30.11.1870 ст.
Дочь: Maria (Мария) Ans (Ивановна)
Отец ребёнка: Sedding Ans
Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.
Дочь: ((Sedding)) Minna Gottlieb
Отец ребёнка: Sedding Ans
Смерть
Неизвестно