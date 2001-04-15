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Еланян Михаил Фрунзевич

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Место рождения

Ереван, Армянская ССР

Дата рождения

26.02.1952

Дата смерти

15.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1952

Отец: Еланян Фрунзе Мехакович

Мать: Еланян (Семанова) Людмила Викторовна

Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Ереван, Армянская ССР
научный сотрудник | Место работы: Армянский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института химических реактивов и особо чистых химических веществ | Должность: научный сотрудник
Работа или профессия
Неизвестно
научный сотрудник
Место жительства
Неизвестно
Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
09.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ереван, Армянская ССР
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Рождение ребёнка
15.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ереван, Армянская ССР
Смерть
15.04.2001
Ереван, Армянская ССР

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