Еланян Михаил Фрунзевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1952
Дата смерти15.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
научный сотрудник | Место работы: Армянский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института химических реактивов и особо чистых химических веществ | Должность: научный сотрудник
Работа или профессия
Неизвестно
научный сотрудник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.04.2001