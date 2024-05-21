Васильева Елизавета (Елисавета) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Васильева Анисья Ефимова
Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Васильев Яков Ефимов
Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов
Рождение ребёнка
1890 ст.
Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Васильева Афонасья Ефимова
Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Васильева Милодора Ефимова
Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов
Рождение ребёнка
08.01.1904
Дочь: Васильева Анна Евфимиева
Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов
Рождение ребёнка
06.09.1906
Дочь: Васильева Вера Евфимиева
Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов
Смерть
Неизвестно