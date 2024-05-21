Васильева Елизавета (Елисавета) Яковлева 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Елизавета (Елисавета) Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов

Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Васильева Анисья Ефимова

Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Васильев Яков Ефимов

Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Васильев Мирон Ефимов

Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Васильева Афонасья Ефимова

Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Васильева Милодора Ефимова

Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.01.1904

Дочь: Васильева Анна Евфимиева

Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.09.1906

Дочь: Васильева Вера Евфимиева

Отец ребёнка: Васильев Ефим (Евфимий) Трофимов

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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