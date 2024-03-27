Губайдуллин Фатыма
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губайдуллин Исхак
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губайдуллин Исхак
Смерть
Неизвестно