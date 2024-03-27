Губайдуллин Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллин Фатыма

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Исхак

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Исхак

Смерть
Неизвестно

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