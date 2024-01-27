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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Около 1843 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексей Зотовъ

Бракосочетание
До 1843 ст.

Муж: Алексей Зотовъ

Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Сиглитихия Алексиева

Отец ребёнка: Алексей Зотовъ

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