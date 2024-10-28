Абдуллина (Камалетдинова) Вероника Данисовна
Место рождения
Дата рождения12.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.2013
Дочь: Абдуллина Карина Ирдановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.2018
Дочь: Абдуллина Каролина Ирдановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности