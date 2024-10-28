Абдуллина (Камалетдинова) Вероника Данисовна 12.06.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абдуллина (Камалетдинова) Вероника Данисовна

Место рождения

Буганак, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1989

Отец: Камалетдинов Данис Суфьянович

Мать: Камалетдинова Аленка Гавриловна

Буганак, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.2013

Дочь: Абдуллина Карина Ирдановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.2018

Дочь: Абдуллина Каролина Ирдановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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