Прасковья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Ананьин
Рождение ребёнка
1769
Сын: Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Ананьин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Прохор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Ананьин
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Ананьин
Смерть
Неизвестно