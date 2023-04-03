Прасковья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Ананьин

Рождение ребёнка
1769

Сын: Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ананьин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ананьин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Ананьин

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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