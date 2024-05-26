Самбуева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самбуев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самбуева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Самбуев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Налыкова (Самбуева) Булгун Ивановна
Отец ребёнка: Самбуев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Самбуева) Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Самбуев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно