Самбуева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбуева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самбуев Санджи Иванович

Отец ребёнка: Самбуев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самбуева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Самбуев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Налыкова (Самбуева) Булгун Ивановна

Отец ребёнка: Самбуев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Самбуева) Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Самбуев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самбуев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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