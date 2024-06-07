Версеник Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВерсеник Николай

Версеник Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Версеник (Лихацкая) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Версеник Казимир Николаевич

Мать ребёнка: Версеник (Лихацкая) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Версеник (Лихацкая) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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