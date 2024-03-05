Журба Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журба Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журба Сергей

Мать: Шантерес Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журба Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журба Артём

Мать ребёнка: Журба Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журба Наталья

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