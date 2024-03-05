Журба Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журба Сергей
Мать: Шантерес Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журба Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журба Артём
Мать ребёнка: Журба Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журба Наталья