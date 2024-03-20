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Репман Владимир Эмильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Репман Эмилий Христианович

Мать: Репман Адель Владимировна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Репман Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Репман Елена Адольфовна

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репман Елена Адольфовна

Смерть
1918
Пушкино, Московская, Россия
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