Репман Владимир Эмильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1905
Сын: Репман Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Репман Елена Адольфовна
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репман Елена Адольфовна
Смерть
1918
Пушкино, Московская, Россия