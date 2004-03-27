Базегский Марк Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базегский Марк Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2004

Отец: Базегский Олег Евгеньевич

Мать: Базегская Елена Владимировна

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