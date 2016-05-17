Родичева (Козлова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родичева (Козлова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1921

Дата смерти

17.05.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.12.1951

Муж: Родичев Иван Владимирович

Рождение ребёнка
19.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родичев Иван Владимирович

Рождение ребёнка
06.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родичев Иван Владимирович

Смерть
17.05.2016

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