Родичева (Козлова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1921
Дата смерти17.05.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.12.1951
Рождение ребёнка
19.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родичев Иван Владимирович
Рождение ребёнка
06.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родичев Иван Владимирович
Смерть
17.05.2016