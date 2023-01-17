Женато Таха(?) Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Женато Таха(?) Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Зофия Климова

Отец ребёнка: Женато Клим Осипов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Женато Василь Климов

Отец ребёнка: Женато Клим Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Женато Клим Осипов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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