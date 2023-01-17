Женато Таха(?) Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Зофия Климова
Отец ребёнка: Женато Клим Осипов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Женато Василь Климов
Отец ребёнка: Женато Клим Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Женато Клим Осипов
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно