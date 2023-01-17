Талалаева (Морозенкова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаева (Морозенкова) Мария Захаровна

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Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

18.01.1899

Дата смерти

07.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1899

Отец: Морозенков Захарий Васильевич

Мать: Морозенкова Палагея

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Между 1918 и 1922

Муж: Талалаев Иван Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.02.1922

Сын: Талалаев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.08.1924

Дочь: Сухопарова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
31.08.1924

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1927

Дочь: Трутаева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
Около 1936

Муж: Борисенко Яков Фомич

Бракосочетание
05.07.1958

Муж: Шерстюк Григорий Никитович

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Смерть
07.06.1966
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
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