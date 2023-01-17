Талалаева (Морозенкова) Мария Захаровна
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рождения18.01.1899
Дата смерти07.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1899
Отец: Морозенков Захарий Васильевич
Мать: Морозенкова Палагея
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Между 1918 и 1922
Рождение ребёнка
27.02.1922
Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.08.1924
Дочь: Сухопарова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
31.08.1924
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1927
Дочь: Трутаева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
Около 1936
Муж: Борисенко Яков Фомич
Бракосочетание
05.07.1958
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Смерть
07.06.1966
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область