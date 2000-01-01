Соколовская (Кашук) Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Кашук) Лариса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1981

Дочь: Кощер Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Соколовский Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколовский Сергей Алексеевич

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