Соколовская (Кашук) Лариса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1981
Дочь: Кощер Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Соколовский Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколовский Сергей Алексеевич