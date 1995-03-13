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Большаков Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1962

Отец: Большаков Николай Васильевич

Мать: Большакова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
16.11.1986

Сын: Большаков Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Большакова Татьяна

Рождение ребёнка
13.03.1995

Сын: Большаков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Большакова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Большакова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Большакова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Татьяна

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