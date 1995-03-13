Большаков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1962
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1962
Рождение ребёнка
16.11.1986
Сын: Большаков Игорь Сергеевич
Мать ребёнка: Большакова Татьяна
Рождение ребёнка
13.03.1995
Сын: Большаков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Большакова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Большакова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Большакова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Татьяна