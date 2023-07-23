Марфа Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
20.07.1868 ст.
Дочь: Евдокiя Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 20(21) июля 1868 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Яковъ Ивановъ и жена его Марфа Александрова... Показать все
Восприемник
31.08.1875 ст.
31 августа 1875 у Елизаветы Степановой Ивановой (д.Здурьева) 56-25-218-193об-194
Восприемник
15.06.1876 ст.
15 июня 1876 у Анны Герасимовой Ивановой (д.Здурьева) 56-25-218-218об-219
Восприемник
30.09.1876 ст.
30 сентября 1876 у Марфы Василiевой Фирзовой (д.Здурьева) 56-25-218-223об-224
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов