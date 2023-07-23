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Марфа Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1840 и 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1868 ст.

Дочь: Евдокiя Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 20(21) июля 1868 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Яковъ Ивановъ и жена его Марфа Александрова... Показать все
Восприемник
31.08.1875 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
31 августа 1875 у Елизаветы Степановой Ивановой (д.Здурьева) 56-25-218-193об-194
Восприемник
15.06.1876 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
15 июня 1876 у Анны Герасимовой Ивановой (д.Здурьева) 56-25-218-218об-219
Восприемник
30.09.1876 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
30 сентября 1876 у Марфы Василiевой Фирзовой (д.Здурьева) 56-25-218-223об-224
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

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