Панков Андриан Владимирович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Сергей Адрианович (Андрианович)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панкова Глафира Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Глафира Петрова
Рождение ребёнка
01.06.1890
Сын: Панков Тимофей Андрианович
Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
26.05.1891 ст.
Дочь: Панкова Елена Адриановна
Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.
Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.
Дочь: Панкова Вера Андрианова
Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
05.03.1905 ст.
Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.
Сын: Панков Алексей Адрианович
Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова
Смерть
Неизвестно