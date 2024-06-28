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Панков Андриан Владимирович

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Панков Владимир Иванович

Мать: Панкова Мария Лаврентьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Сергей Адрианович (Андрианович)

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Агриппина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкова Мария Андрианова

Мать ребёнка: Панкова Глафира Петрова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Глафира Петрова

Рождение ребёнка
01.06.1890

Сын: Панков Тимофей Андрианович

Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1891 ст.

Дочь: Панкова Елена Адриановна

Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.

Сын: Панков Владимир Адрианов

Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.

Дочь: Панкова Вера Андрианова

Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1905 ст.

Сын: Панков Павел Андрианович

Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.

Сын: Панков Алексей Адрианович

Мать ребёнка: Панкова Агриппина Петрова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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