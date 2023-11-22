Хняч Викторов Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хняч Викторов Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.2009

Сын: Хняч Арсений Викторович

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Рождение ребёнка
19.06.2014

Дочь: Хняч Маргарита Викторовна

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Рождение ребёнка
27.11.2018

Дочь: Хняч София Викторовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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