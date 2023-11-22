Хняч Викторов Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2014
Дочь: Хняч Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.2018
Дочь: Хняч София Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности