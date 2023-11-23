Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Петр Михайлов
Мать: Евдокия Васильева
Александр Петрович (1785 - ?) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. В 1802 определен в пономаря к церкви села Прохоровского Ярославского уезда. В 1803 году пере... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Георгиева
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Лаврентьев Холм Ростовского уезда.
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евлампия Александрова
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
Смерть
Неизвестно