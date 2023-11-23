Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Петр Михайлов

Мать: Евдокия Васильева

Александр Петрович (1785 - ?) Родился в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. В 1802 определен в пономаря к церкви села Прохоровского Ярославского уезда. В 1803 году пере... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Лаврентьев Холм Ростовского уезда.
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евлампия Александрова

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

Смерть
Неизвестно

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