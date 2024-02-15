(Васильева) Клавдия Никаноровна (Никандровна)
Место рождения
Дата рождения09.08.1908 ст.
Дата смерти12.04.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1908 ст.
Крещение
15.08.1908 ст.
Восприемники: д. Федосихи Николай Васильевич Гуляев и с. Верх-Чиковского девица Анастасия Ивановна Васильева.
Смерть
12.04.1913 ст.
Запись № 41 о смерти 12 апреля 1913 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Никонора Афанасьевича Васильева – Клавдии. Умерла в 5 лет от скарлатины.
Похороны
13.04.1913 ст.
Похоронена "на сельском кладбище".