(Васильева) Клавдия Никаноровна (Никандровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Клавдия Никаноровна (Никандровна)

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.08.1908 ст.

Дата смерти

12.04.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1908 ст.

Отец: Васильев Никанор (Никандр) Афанасьевич

Мать: Васильева (Ареснова) Аполлинария Владимировна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
15.08.1908 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: д. Федосихи Николай Васильевич Гуляев и с. Верх-Чиковского девица Анастасия Ивановна Васильева.
Смерть
12.04.1913 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 41 о смерти 12 апреля 1913 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Никонора Афанасьевича Васильева – Клавдии. Умерла в 5 лет от скарлатины.
Похороны
13.04.1913 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на сельском кладбище".

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