Звонкович Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Звонкович Анна Наумова
Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Звонкович Февронья Наумова
Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно