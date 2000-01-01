Звонкович Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвонкович Мария Иванова

Звонкович Мария Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Звонкович Харитон Наумов

Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Звонкович Антон Наумов

Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Звонкович Иван Наумов

Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Звонкович Анна Наумова

Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Звонкович Февронья Наумова

Отец ребёнка: Звонкович Наум Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонкович Наум Герасимов

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close