Усманов Хамза Шакирович
Место рождения
Дата рождения25.07.1905
Дата смерти18.12.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1905
Отец: Усманов Шакир Гатауллович
Мать: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
20.01.1927
Мать ребёнка: Усманова Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Рождение ребёнка
01.06.1931
Рождение ребёнка
19.07.1933
Рождение ребёнка
02.02.1947
Рождение ребёнка
21.01.1952
Рождение ребёнка
09.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1534740107/
Усманов Хамза Шакирович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1905 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Зяк-Ишметово. Юбилейная картотека
Смерть
18.12.1992
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно