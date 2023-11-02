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Чумак Никифор Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чумак Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Луценко Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Чумак Стефон Никифорович

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чумак Александр Никифорович

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Акулина Никифоровна

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чумак Прокоф Никифорович

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Рождение ребёнка
1907

Сын: Чумак Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Рождение ребёнка
1909

Сын: Чумак Иван Никифорович

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Чумак Никифор Никифорович

Мать ребёнка: Чумак Анастасия

Смерть
Неизвестно
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