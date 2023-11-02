Чумак Никифор Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Чумак Роман
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Луценко Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чумак Александр Никифорович
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Акулина Никифоровна
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чумак Никифор Никифорович
Мать ребёнка: Чумак Анастасия
Смерть
Неизвестно