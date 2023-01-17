Торопова Устинья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропова Устинья Евгеньевна

Торопова Устинья Евгеньевна

avatar

Место рождения

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

30.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1891 ст.

Отец: Торопов Евгений Егорович

Мать: не указана

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1915 ст.

Сын: Торопов Ефим Филимонович

Отец ребёнка: Торопов Филимон Ефремович

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Торопов Николай Филимонович

Отец ребёнка: Торопов Филимон Ефремович

Чесноки, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Филимон Ефремович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close