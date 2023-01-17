Торопова Устинья Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1891 ст.
Отец: Торопов Евгений Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1915 ст.
Отец ребёнка: Торопов Филимон Ефремович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Торопов Николай Филимонович
Отец ребёнка: Торопов Филимон Ефремович
Чесноки, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно