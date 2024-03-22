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Кузнецов Иван Яковлевич

Место рождения

Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

30.05.1911

Дата смерти

?.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911

Отец: Кузнецов Яков Захарович

Мать: Кузнецова Александра Ивановна

Большие Кизели, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Память народа
Рождение ребёнка
27.12.1932

Дочь: Калаева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.08.1937

Дочь: Калашникова Нелли Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна

Награда
03.11.1944
Медаль «За боевые заслуги» | Память народа
Награда
27.09.1945
Орден Красной Звезды | Память народа
Смерть
?.01.1982
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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