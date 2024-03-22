Кузнецов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1911
Дата смерти?.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911
Память народа
Рождение ребёнка
27.12.1932
Дочь: Калаева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.08.1937
Дочь: Калашникова Нелли Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Награда
03.11.1944
Медаль «За боевые заслуги» | Память народа
Награда
27.09.1945
Орден Красной Звезды | Память народа
Смерть
?.01.1982
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан